Deux nouveaux SSD M.2. chez Kioxia : Exceria Pro et Exceria G2

La firme Kioxia annonce la commercialisation de deux nouveaux SSD grand public : le Exceria Pro et le Exceria G2. Dans les deux cas, ce sont des SSD au format M.2. (2280) compatibles NVMe. Ils embarquent tous les deux de la mémoire NAND Flash 3D BiCS.

Ils se démarquent toutefois par le type d’interface utilisé puisqu’on trouve du PCI Express 4.0 sur le Exceria Pro et du PCI Express 3.0 sur le Exceria G2, ce qui aura évidemment une incidence sur le niveau de performances proposé.

Si Kioxia ne fournit pas de détails concernant le Exceia Pro, on sait par contre que le Exceria G2 sera disponible en quatre capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To qu’il offrira des taux de transferts pouvant atteindre 2.000 Mo/s.

On en saura plus prochainement à propos de ces nouveaux SSD puisqu’ils seront présentés officiellement cet week-end à l’occasion du salon ChinaJoy qui se déroulera en Chine de 30 au juillet au 2 août.