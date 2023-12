Nouveau record : Kioxia dévoile une micro SDXC de 2 To !

Le fabricant KIOXIA vient de présenter une carte mémoire au format micro SDXC qui offre une importante capacité de stockage. La gamme Kioxia Exceria Plus G2 dispose désormais d’un modèle de 2 To.

La gamme Kioxia Exceria Plus G2 dispose désormais d'un modèle de 2 To, ce qui devrait plaire aux utilisateurs d'appareils photo numériques, de tablettes, de smartphones, de chromebooks, de consoles et autres… qui pourront ainsi augmenter la capacité de stockage de leurs appareils.

Grâce à l’arrivée de cette micro SDXC de 2 To dans son catalogue, Kioxia parvient à voler la vedette à SanDisk qui propose depuis quelques semaines seulement une micro SDXC SAnDisk de 1,5 To vendue 175,99€.

D’après le fabricant : « Il s’agit de la densité de stockage de données la plus élevée parmi tous les périphériques de stockage en termes de volume physique. KIOXIA a innové avec un périphérique flash NAND qui empile seize couches de 1 térabit (128 Go), avec une hauteur Z pour le boîtier de seulement 0,8 mm. »

D’après Kioxia, il serait possible d’enregistrer sur sa micro SDXC de 2 To l’équivalent de 1.301.680 photos de 5 Mega Pixels, 608.850 photos de 10 Mega Pixels et 308.150 photos en 18 MP. Ou encore 20.970 minutes de vidés HD (12 Mbps), 11.980 minutes de vidéos Full HD (21 Mbps) et 2.516 minutes de vidéos 4K (100 Mbps).

Pour la petite histoire, sachez que la carte mémoire Exceria Plus G2 répond aux normes UHS 3, A1 et à la classe vidéo V30, ce qui correspond à une vitesse d’écriture minimale d’au moins 30 Mo/s.

Mis à part ça, le constructeur annonce que sa carte peut atteindre des taux de transferts de 100 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture.

La carte Kioxia Exceria Plus G2 de 2 To est disponible dès maintenant au Japon. Elle sera commercialisée dans les semaines qui viennent dans d’autres régios du globe (Europe, Etats-Unis notamment). Pour l’instant on ne connaît pas son prix de vente mais la carte de 2 To de Kioxia risque d’être assez onéreuse si l’on considère que le modèle 1 To coûte 145,90€ sur Amazon.fr accompagnée d’un adaptateur micro SD / SD.