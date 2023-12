Bon Plan : le NAS Synology DS223 tombe à 259€

Commecialisé en début d’année 2023 à plus de 330€, le NAS Synology DS223 est désormais accessible à seulement 259,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour un NAS aussi récent et qui en plus offre de bonnes prestations.

En effet, le DS223 dispose de deux baies de stockage. Il embarque un processeur quad core Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz et 2 Go de mémoire vive en DDR4 (non extensible). Du côté de la connectique, le DS223 propose trois ports USB 3.0 et un port Ethernet Gigabit.

NAS Synology DS223 à 259,99€ sur Amazon.fr

Le DS223 est une version légèrement améliorée du DS223j que l’on peut trouver en ce moment en promotion à 182,52€ sur Amazon.fr. On en parlait d’ailleurs hier dans ce bon plan

Les deux appareils ont en commun le même processeur (Realtek RTD1619B @ 1,7 GHz) mais le DS223 se démarque principalement du modèle « j » par la présence de plus de RAM (2 Go sur le DS223 contre 1 Go sur le DS223j) et par la présence d’un port USB 3.0 supplémentaire.

Vous trouverez sur cette page du fabricant un tableau comparatif et un récapitulatif des différences techniques entre les deux modèles.