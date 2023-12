Le jeu DNF Duel est gratos sur l’Epic Games Store

Sur l’Epic Games Store, le jeu DNF Duel est disponible en ce moment gratuitement. Vous pouvez télécharger ce jeu de baston sans débourser un centime jusqu’au 21 décembre en vous rendant sur cette page de l’Epic Games Store. Passé ce délai, il redeviendra payant.

Synopsis :

De l’action et des combats intenses ! L’un des jeux de rôle les plus populaires et les plus joués au monde, Dungeon and Fighter est de retour avec un jeu de combat en 2,5D. Faites votre choix entre 16 personnages fascinants, chacun disposant d’une personnalité et de capacités distinctes. Usez de ruse, de stratégie ou tout simplement de force brute pour vaincre vos adversaires et devenir le maître de la volonté ultime !