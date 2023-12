Vente flash : PC portable bureautique Lenovo à moins de 400€

A l’approche de Noël, le PC portable Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 voit son prix tomber à moins de 400€. Plus précisémment il s’affiche à 399,99€ sur Amazon.fr ce qui est un très bon prix pour une petite machine de ce genre qui sera suffisamment efficace pour surfer sur internet, faire de la bureautique et effectuer quelques tâches multimédia.

Evidemment pour le gaming, on oublie ! Eventuellement quelques petits jeux pas trop gourmands ou des jeux rétros ça doit le faire, par contre n’espérez pas jouer à Call Of Duty Modern Warfare III dessus ni à des jeux très récents, vous allez vite déchanter ! La machine n’est tout simplement pas prévue pour ça. Par contre pour une utilisation de type bureautique / internet pour un ado ou un étudiant ça fonctionnera très bien.

Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 à 399,99€ sur Amazon.fr

Le PC portable de Lenovo est animé par un processeur AMD Ryzen 5 7520U et il embarque 8 Go de mémoire vive (DDR5). Le stockage est assuré par un SSD de 512 Go sur lequel est préinstallé Windows 11 Home. Pour l’affichage, on a droit à une puce graphique AMD Radeon 610M et à un écran de 15,6 pouces Full HD.

Au niveau de sa connectique, le Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 propose un port USB 2.0, un port USB 3.0, un port USB C, 3.2 Gen1 (5Gbps), un port HDMI, un port jack pour utiliser un casque ou un micro. On trouve enfin un lecteur de carte SD intégré.