Seagate propose un disque dur et des SSD pour les fans de Star Wars Mandalorian

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Star Wars, Seagate annonce l’arrivée de disques durs et SSD aux couleurs de la célèbre franchise. Le constructeur a travaillé en collaboration avec LucasFilm pour proposer des produits reprenant le design des lingots de Beskar que l’on a pu apercevoir dans la série Star Wars Mandalorian.

Trois produits de stockage issus de la gamme Seagate Firecuda sont proposés avec ce nouveau design :

un SSD M.2. NVMe PCI Express 4.0 4x avec des débits de 7.000 Mo/s en lecture et 6.850 Mo/s en écriture. A noter la présence d’un dissipateur thermique pour refroidir l’ensemble.

un SSD SATA de 2,5 pouces

un disque dur externe

Les trois produits seront commercialisés dès le mois de décembre. Le SSD M.2. NVMe sera disponible dans des capacités de 500 Go (159,99 $) et 1 To (259,99 $), le SSD SATA sera disponible dans des capacités de 1 To (159,99 $) et 2 To (269,99 $), et enfin le disque dur externe dans une capacité de 2 To (99,99 $).