Vous reprendrez bien quelques jeux gratuits ?

Fidèle à son habitude, Epic Games a offert hier soir un nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. Et même mieux : il en a offert deux ! Les titres Amnesia:Rebirth et Riverbond sont en effet téléchargeables gratuitement jusqu’au jeudi 28 avril sur cette page. Le premier est un jeu d’horeur destiné aux plus grands (+18 ans) tandis que le second est un jeu d’aventure grand public.

Amnesia:Rebirth

Amnesia: Rebirth, une nouvelle plongée dans les ténèbres par les créateurs de la série emblématique Amnesia. Un périple atroce à travers la désolation et le désespoir, qui explore les limites de la résilience humaine.

Ne laissez pas échapper le moindre souffle. La créature est tout près. Son unique but : se nourrir de votre peur. Vous êtes donc là, accroupi dans le noir, à essayer de contenir votre peur, à essayer de taire ce qui est en vous.

Riverbond

Riverbond est un jeu d’aventure amusant et à l’action frénétique, jouable jusqu’à 4 en mode coopératif sur le même écran.

Le Chevalier a emprisonné les gardiens des huit mondes connus, entraînant chaos, cataclysmes et autres désagréments ! Partez à l’aventure avec un groupe d’amis pour vaincre le mal et aider les habitants adorables et hauts en couleur de Riverbond, au travers de niveaux magnifiques, bourrés d’action et façonnés avec amour.