Un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 chez MSI : le Spatium M450

Le Spatium M450 est un nouveau SSD M.2. NVMe signé MSI. Le SSD est animé par un contrôleur Phison E19T et il exploite une interface PCI Express 4.0 4x couplée à de la mémoire NAND Flash 3D.

Le Spatium M450 est décliné en trois capacité de stockage : 250 Go, 500 To et 1 To. Chaque version propose des débits différents, que voici :

M450 250 Go : 3500 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (150K/300K)

3500 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (150K/300K) M450 500 Go : 3600 Mo/s en lecture, 2.300 Mo/s en écriture (300K/550K)

3600 Mo/s en lecture, 2.300 Mo/s en écriture (300K/550K) M450 1 To : 3600 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (420K/550K)

MSI annonce une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures pour toute la gamme Spatium M450. Par contre, en terme d’endurance c’est un peu différent puisque celle-ci varie en fonction des modèles, elle est de 150 To/an pour le 250 Go, 300 To/an pour le 500 Go et 600 To/an pour le SSD de 1 To.

Les SSD Spatium M450 seront commercialisés prochainement. Pour l’instant on ne connaît pas précisémment leur date de sortie ni leur tarif mais on devrait avoir un peu plus d’informations à ce sujet bientôt.