Patriot PV553 : le SSD PCIe 5.0 le plus rapide du marché : 12,4 Go/s en lecture et 11,8 Go/s en écriture

Le Computex 2023 se déroulera à la fin du mois de mai à Taïwan. Le salon tech prendra ses quartiers du 30 mai au 2 juin 2023. Comme tous les ans, de nombreux fabricants profiteront de l’événement pour présenter de nouveaux produits.

De son côté, le constructeur Patriot a d’ores et déjà prévu d’y dévoiler un SSD M.2. NVMe doté d’une interface PCI Express 5.0 4x. Son SSD portera le nom PV553 il fera partie de la gamme Viper Gaming qui regroupe tous ses produits à destination des joueurs.

Le SSD PV553 sera un SSD M.2. NVMe au format 2280. Il exploitera de la mémoire NAND Flash 3D et même si le fabricant ne l’a pas encore communiqué : il est plus que probable que son SSD disposera d’un contrôleur Phison E26 comme c’est le cas de la majorité des SSD PCIe 5.0 actuellement.

On peut voir sur la photo que pour éviter les problèmes de dissipation thermique comme ont pu l’avoir d’autres SSD PCIe 5.0, le fabricant a pris l’initiative intelligente d’équiper le PV553 d’un énorme dissipateur thermique qui semble être en aluminium. Le radiateur est surmonté d’un ventilateur afin d’extraire du mieux possible la chaleur dégagée par les composants du SSD, ça évitera bien des problèmes…

La gamme Viper PV553 sera commercialisée en trois capacité de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Les PV533 seront encore plus véloces que les Crucial T700 (12.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture) et les Corsair MP700 (10.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture) puisqu’ils seront capables d’atteindre des taux de transferts de 12.400 Mo/s en lecture et 11.800 Mo/s en écriture.