Rumeurs : la Nintendo Switch 2 coûterait 399 dollars

Très attendue par les gamers du monde entier, la prochaine console de Nintendo sera officiellement présentée et détaillée le 2 avril prochain. On a déjà eu l’occasion de la découvrir brièvement dans un teaser vidéo publiée en janvier dernier, mais on connaîtra enfin ses fonctionnalités et ses sspécifications techniques complètes le 2 avri 2025l lors d’un Nintendo Direct prévu à 15 heures.

Lors de cet événement, Nintendo en dira plus sur sa console ainsi que sur son prix de vente. Et bien sûr on connaîtra enfin les modalités pour la précommander. En attendant, la question du tarif se pose et les rumeurs vont bon train…. En effet, selon les analystes, la Nintendo Swich 2 pourrait être annoncée à un tarif de 399$ aux Etats-Unis, ce qui devrait correspondre à environ 399€ en France.

D’après l’analyste Joost van Dreunen, cofondateur de SuperData Research :

« Sur la base de la dynamique actuelle du marché et de la stratégie de positionnement de la plateforme, Nintendo devrait fixer le prix de la Switch 2 à 399 $ […] Le prix de 399 $ représente un seuil psychologique critique qui équilibre les aspirations au matériel haut de gamme et l’accessibilité au marché grand public. A ce niveau de prix, Nintendo maintiendrait sa marge positive traditionnelle sur le matériel tout en positionnant la Switch 2 nettement en dessous des appareils de jeu haut de gamme concurrents, mais au-dessus du prix de lancement de la Switch originale. »

Dans son analyse, Van Dreunen souligne que la priorité de Nintendo avec la Switch 2 n’est pas de tirer profit du nouveau matériel. Au lieu de cela, Nintendo veut s’assurer que les acheteurs peuvent facilement passer au nouveau matériel sans perdre l’accès à leurs bibliothèques de jeux. C’est là qu’intervient la rétrocompatibilité, quelque chose que Nintendo a déjà confirmé pour la Switch 2.

Rendez-vous le 2 avril prochain pour en savoir plus.