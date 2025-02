Nintendo France a officiellement annoncé la date et surtout l’heure à laquelle aura lieu la présentation de la Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 : la date et l’heure de la présentation sont annoncées

C’est par le biais d’un message publié sur X (ex Twitter) que Nintendo France a officiellement annoncé la date et surtout l’heure à laquelle aura lieu la présentation de la Nintendo Switch 2. La firme nippone nous donne rendez-vous le 2 avril 2025 à 15 heures pour un Nintendo Direct qui permettra d’en savoir plus sur la Nintendo Switch 2.

Durant cet événement, Nintendo dévoilera les caractéristiques complètes de la machine. Ca sera l’occasion de découvrir si les rumeurs qui circulent à ce sujet depuis de nombreux mois se révèlent ou non exacts.

En plus des spécifications hardware de la machine, nous devrions également en savoir plus sur la partie software puisqu’une nouvelle interface graphique de la console et un relooking du Nintendo eshop devraient (normalement) être dévoilées.

A noter qu’une liste de jeux prévus sur la Nintendo Switch 2 devraient également être annoncées. On sait déjà qu’un nouveau Mario Kart (9?) est prévue. Reste à voir quels autres titres seront disponibles sur la nouvelle console de Nintendo.

Un autre détail est également très attendu par les joueurs : c’est le prix de vente de la Nintendo Switch 2. Pour l’instant, Nintendo n’a rien annoncé officiellement mais les rumeurs font état d’un tarif qui pourrait tourner autour de 399€.

La date du 2 avril n’est pas une surprise en soit puisque Nintendo avait déjà annoncé cette date à la mi janvier lors de la parution d’une vidéo teaser pour la Switch 2.