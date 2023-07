Le Sabrent Rocket X5 dépasse finalement les 14.000 Mo/s

Depuis le début de l’année, Sabrent travaille en étroite collaboration avec Phison pour produire un SSD haut de gamme : le Rocket X5 dont on a déjà eu l’occasion de parler dans cette actualité en mars dernier.

A l’époque, le fabricant avait présenté un prototype du Rocket X5 qui était en mesure d’atteindre des débits de 12.398 Mo/s en lecture et 11.844 Mo/s en écriture mais il promettait que le cap des 14.000 Mo/s serait atteint pour la version finale.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le but a été atteint et même dépassé puisqu’un nouveau prototype, encore plus véloce que le précédent, vient d’être mis en avant par Sabrent.

Optimisé aux petits oignons et doté d’un dissipateur thermique très performant pour évacuer la chaleur dégagée par les puces de NAND Flash et le contrôleur Phison E12, le Rocket X5 de Sabrent devient le SSD PCIe 5.0 le plus performant au monde en proposant des taux de transferts de 14.179 Mo/s en lecture et 12.280 Mo/s en écriture.

Le Rocket X5 est toujours à l’état de prototype pour le moment mais le fabricant espère bien proposé une version définitive d’ici quelques mois. Voilà d’ailleurs ce que dit Sabrent au sujet de son petit bolide :