Firefox 115.0 est disponible, c’est la dernière version compatible avec Windows 7 et 8

La fondation Mozilla commence à déployer la version 115.0 de son navigateur FireFox. Cette nouvelle version apporte comme d’habitude son lot de nouveautés, d’améliorations et de correctifs, comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Mais la version 115.0 est aussi la dernière version qui sera destinée aux systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8. En effet, comme on le disait déjà dans cette news publiée en avril dernier Mozilla a décidé de suivre Microsoft dans sa décison de mettre fin au support de Windows 7 et Windows 8.

Par conséquent, Firefox 115.0 sera la dernière version majeure compatible avec Windows 7 et Windows 8. Eventuellement, des mises à jour mineures verront peut être le jour via le support étendu ESR (Extended Support Release) de Mozilla mais uniquement pour apporter des correctifs et colmater des failles de sécurité.

Mozilla explique tout cela :

En janvier 2023, Microsoft a mis fin à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8. Par conséquent, il s’agit de la dernière version de Firefox que les utilisateurs de ces systèmes d’exploitation recevront. Les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 seront automatiquement migrés vers la version ESR 115 de Firefox afin qu’ils continuent à recevoir les mises à jour de sécurité importantes. Consultez cet article d’assistance Firefox pour plus d’informations.

A noter que Firefox 115.0 sera aussi la dernière version de Firefox à être compatible avec les systèmes d’exploitation Apple macOS 10.12, 10.13 et 10.14.

Il s’agit de la dernière version majeure de Firefox qui prendra en charge Apple macOS 10.12, 10.13 et 10.14. Les utilisateurs de ces systèmes d’exploitation seront migrés vers la version ESR 115 de Firefox afin de continuer à recevoir les mises à jour importantes.

Quoi de neuf pour Firefox 115.0 ?

Nouveautés

Migrer depuis un autre navigateur ? Vous pouvez désormais transférer vers Firefox les méthodes de paiement que vous avez enregistrées dans les navigateurs basés sur Chrome.

Le décodage vidéo matériel est désormais activé pour les GPU Intel sous Linux.

La liste déroulante du gestionnaire d’onglets comporte désormais des boutons de fermeture, ce qui vous permet de fermer les onglets plus rapidement.

Nous avons actualisé et rationalisé l’interface utilisateur pour importer des données depuis d’autres navigateurs.

Les utilisateurs sans prise en charge de la plate-forme pour le décodage vidéo H264 peuvent désormais se rabattre sur le plug-in OpenH264 de Cisco pour la lecture.

Correctifs

La loupe Windows suit désormais correctement le curseur de texte lorsque la barre de titre de Firefox est visible.

Les utilisateurs Windows utilisant des pilotes Wi-Fi bas de gamme/USB et avec la géolocalisation du système d’exploitation désactivée peuvent désormais approuver la géolocalisation au cas par cas sans provoquer d’instabilité du réseau à l’échelle du système.

Divers correctifs de sécurité.

Changements

Annuler et rétablir sont désormais disponibles dans les champs Mot de passe.

Sous Linux, les clics du milieu sur le bouton Nouvel onglet ouvriront désormais le contenu de xclipboard dans le nouvel onglet. Si le contenu de xclipboard est une URL, cette URL est ouverte, tout autre texte est ouvert avec votre moteur de recherche par défaut.

Pour les utilisateurs avec un thème intégré Firefox Colorways, le thème sera automatiquement migré vers le même thème hébergé sur addons.mozilla.org pour les profils Firefox qui ont désactivé les mises à jour automatiques des modules complémentaires. Cela permettra aux utilisateurs de conserver leur thème Colorways lorsqu’ils seront ultérieurement supprimés des fichiers d’installation de Firefox.

Certains utilisateurs de Firefox peuvent rencontrer un message dans le panneau des extensions indiquant que leurs modules complémentaires ne sont pas autorisés sur le site actuellement ouvert. Nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité back-end pour autoriser uniquement certaines extensions surveillées par Mozilla à s’exécuter sur des sites Web spécifiques pour diverses raisons, notamment des problèmes de sécurité.

Téléchargement de Firefox

Pour télécharger Firefox 115.0, vous pouvez soit passer par le site officiel de Mozilla soit passer par notre section Téléchargement via les liens ci-dessous.

Note : les utilisateurs de Firefox peuvent mettre à jour directement Firefox depuis le navigateur. Pour cela il suffit de se rendre dans le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».