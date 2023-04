Firefox va supporter Windows 7 et 8 jusque fin 2024

Depuis la fin du support de Windows 7 et Windows 8.1 le 10 janvier dernier par Microsoft, les éditeurs annoncent tour à tour la fin du support des anciennes versions de Windows avec leurs logiciels. Par anciennes versions de Windows : comprenez Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.

Il y a quelques jours Valve a annoncé (comme on l’a vu dans cette actualité) la fin de la prise en charge de ces trois OS sur Steam à compter du 1er janvier 2024. Valve a choisi cette option car sur Steam 96% des joueurs sont sous Windows 10 et 11 et que les versions antérieures de Windows n’étant plus maintenues, elles sont succeptibles de comporter des failles de sécurité et d’être la proie d’actes ou de logiciels malveillants.

A noter que de son côté, Google a déjà fait le grand saut en février dernier. En effet, depuis la version 110, le navigateur Google Chrome ne supporte plus Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Les irréductibles qui utilisent encore l’un de ces OS sont cantonnés à Google Chrome 109 qui ne bénéficiera plus jamais de mises à jour de sécurité.

Face à ces divers abandons de support, la bonne nouvelle vient aujourd’hui de Mozilla qui s’est exprimé en indiquant que le support de Windows 7 et Windows 8 par Firefox était maintenu jusqu’au moins le troisième trimestre 2024.

Voilà ce qu’a déclaré Mike Kaply, ingénieur chez Mozilla, sur Bugzilla :

Nous ne mettrons pas fin à la prise en charge de Windows 7/Windows 8 avant la sortie de Firefox 115 ESR, donc Firefox 115 ESR prendra en charge Windows 7/Windows 8 au moins jusqu’au 3e trimestre 2024. Je ne peux pas dire quand nous supprimerons la prise en charge de Windows 7/Windows 8.

Par conséquent, les utilisateurs de Firefox et d’une ancienne version de Windows ont encore un peu de répit. Ils peuvent encore utiliser le navigateur Firefox pendant de nombreux mois tout en bénéficiant des mises à jour de sécurité du navigateur.

A noter que la fondation Mozilla a pris cette décision stratégique car Firefox est un logiciel qui est encore beaucoup utilisé par les possesseurs de « vieux PC ». Ce sont aussi bien des particuliers que des entreprises ou des administations. Environ 15% des utilisateurs de Firefox sont encore sous Windows 7 en 2023.