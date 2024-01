Un SSD de 61 To ça vous dit ? C’est dispo en précommande

Le fabricant Solidigm commence à commercialiser aux Etats-Unis un SSD de très grande capacité. C’est d’ailleurs le plus gros SSD actuellement en vente dans le commerce. Imaginez un peu : 61,44 To de stockage !

Le SSD porte le nom de D5-P5336. Il est proposé en précommande au prix de 3.692 dollars Outre Atlantique. Un tarif qui peut paraître au premier abord assez élevé…. mais qui semble plus que correct vu l’éorme capacité de stockage offerte par le dispositif de stockage.

Le D5-P5336 est un SSD au format U2. Il existe en quatre capacités de stockage : 7,68 To, 15,36 To, 30,72 To et 61,44 To. Ce genre de SSD est généralement destiné à équiper les datacenters qui sont très friands de ce genre d’unités de stockage.

Le nouveau SSD de Solidigm offre des débits de 6.800 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture. Il propose jusqu’à 770.000 iOPS en lecture et jusqu’à 17.900 iOPS en écriture 4K. Couvert par une garantie de cinq ans, le D5-P5336 offre un MTBF de 2 millions d’heures.