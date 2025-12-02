La fondation Raspberry Pi augmente ses tarifs et lance un Pi5 avec 1 Go de RAM

En raison de la hausse du coût de la mémoire vive, la fondation Raspberry Pi annonce qu’elle va devoir répercuter cette hausse sur le prix de ses produits.

PC de bureau et PC portables
par Sebastien
Raspberry Pi 5
0

Le Raspberry Pi 5 existe depuis 2023 avec 4 et 8 Go de RAM , depuis 2024 avec 2 Go de RAM et depuis janvier 2025 avec pas moins de 16 Go de RAM. E

Par conséquent, l’ensemble des Raspberry Pi 4 et 5 vont voir leurs tarifs augmenter. L’augmentation est de 5$ sur les modèles avec 2 et 4 Go de RAM, de 10 ou 15$ sur les modèles de 8 Go et de 25$ sur le Raspbery Pi 5 de 16 Go.

« Chez Raspberry Pi, notre mission est de mettre des ordinateurs performants, économiques et polyvalents à la portée de tous. Pour moi, l’élément essentiel de cette mission est l’accessibilité financière. Au fil des ans, nous avons travaillé sans relâche pour maintenir les prix de nos ordinateurs monocartes bas – à 35 $, un Raspberry Pi 4 de 1 Go coûte le même prix qu’un Raspberry Pi 1 de 256 Mo sorti en 2012 – et pour proposer de nouveaux produits à des prix toujours plus bas, du Raspberry Pi Zero à 10 $ au Raspberry Pi Pico à 4 $.

Cependant, aujourd’hui, afin de compenser la hausse sans précédent du prix de la mémoire LPDDR4, nous annonçons des augmentations de prix pour certains produits Raspberry Pi 4 et 5. Ces augmentations reflètent en grande partie celles annoncées en octobre pour nos modules de calcul et nous permettront de sécuriser nos approvisionnements en mémoire face à un marché de plus en plus tendu en 2026. »

A noter que la fondation Raspberry Pi a profité de cette annonce pour dévoiler une nouvelle variante du Raspberry Pi 5. Désormais, il est également disponible avec (seulement) 1 Go de RAM, ce qui lui permet de rester abordable et compétitif. Le Raspberry Pi 5 avec 1 Go de RAM est annoncé au prix de 45 dollars.

Voilà l’ensemble des nouveaux tarifs annoncés :

La fondation Raspberry Pi augmente ses tarifs

Sebastien 20375 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 124.0.5705.65

Sebastien

MemTest86+ 8.00

Google Chrome 142.0.7444.176

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025…

Sebastien

Pour le Black Friday : Windows 11 chute à 12,28€ et Office 2021 à…

Black Friday : une sélection de PC portables intéressants

Black Friday : la console Sony PS5 est en promotion

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 124.0.5705.65

Sebastien

MemTest86+ 8.00

Google Chrome 142.0.7444.176

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025…

Sebastien

Pour le Black Friday : Windows 11 chute à 12,28€ et Office 2021 à…

Black Friday : une sélection de PC portables intéressants

Black Friday : la console Sony PS5 est en promotion