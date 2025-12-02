La fondation Raspberry Pi augmente ses tarifs

En raison de la hausse du coût de la mémoire vive, la fondation Raspberry Pi annonce qu’elle va devoir répercuter cette hausse sur le prix de ses produits.

Le Raspberry Pi 5 existe depuis 2023 avec 4 et 8 Go de RAM , depuis 2024 avec 2 Go de RAM et depuis janvier 2025 avec pas moins de 16 Go de RAM. E

Par conséquent, l’ensemble des Raspberry Pi 4 et 5 vont voir leurs tarifs augmenter. L’augmentation est de 5$ sur les modèles avec 2 et 4 Go de RAM, de 10 ou 15$ sur les modèles de 8 Go et de 25$ sur le Raspbery Pi 5 de 16 Go.

« Chez Raspberry Pi, notre mission est de mettre des ordinateurs performants, économiques et polyvalents à la portée de tous. Pour moi, l’élément essentiel de cette mission est l’accessibilité financière. Au fil des ans, nous avons travaillé sans relâche pour maintenir les prix de nos ordinateurs monocartes bas – à 35 $, un Raspberry Pi 4 de 1 Go coûte le même prix qu’un Raspberry Pi 1 de 256 Mo sorti en 2012 – et pour proposer de nouveaux produits à des prix toujours plus bas, du Raspberry Pi Zero à 10 $ au Raspberry Pi Pico à 4 $. Cependant, aujourd’hui, afin de compenser la hausse sans précédent du prix de la mémoire LPDDR4, nous annonçons des augmentations de prix pour certains produits Raspberry Pi 4 et 5. Ces augmentations reflètent en grande partie celles annoncées en octobre pour nos modules de calcul et nous permettront de sécuriser nos approvisionnements en mémoire face à un marché de plus en plus tendu en 2026. »

A noter que la fondation Raspberry Pi a profité de cette annonce pour dévoiler une nouvelle variante du Raspberry Pi 5. Désormais, il est également disponible avec (seulement) 1 Go de RAM, ce qui lui permet de rester abordable et compétitif. Le Raspberry Pi 5 avec 1 Go de RAM est annoncé au prix de 45 dollars.

Voilà l’ensemble des nouveaux tarifs annoncés :