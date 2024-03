Le Raspberry Pi s’est vendu à 61 millions d’unités en 12 ans

Lancé le 29 février 2012, le Raspberry Pi a fêté ses 12 ans d’existence il y a quelques jours. Un joli parcours pour ce projet qui a été créé initialement pour aider les étudiants à se familiariser à l’outil informatique. Pour information : à la base seuls 10.000 exemplaires devaient être produits pour répondre à la demande mais finalement face à l’engouement suscité par le « mini ordinateur » la production a été plus importante que prévu.

Et pour cause… depuis sa création, la fondation Raspberry Pi a écoulé pas moins de 61 millions de Raspberry Pi (dont 4 millions de Pico). D’après Eben Upton, le PDG de la fondation Raspberry Pi, la répartition des ventes se fait comme suit :

Modèles Chiffres de Ventes Raspberry Pi 3B / 3A+ / 3B+ 23 millions d’exemplaires Raspberry Pi Pico 4 millions d’exemplaires Autres Raspberry Pi 34 millions d’exemplaires Total 61 millions

Selon Eben Upton, c’est la gamme de cartes Raspberry Pi 3 qui a été la plus vendue. Les Raspberry Pi 3B / 3A+ et 3B+, sortis entre 2016 et 2018, se sont vendus à 23 millions d’unités, soit environ 37,7 % des ventes totales. Ces cartes étaient peu chères et ont permis de démocratiser l’usage du « mini ordinateur » aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. Par ailleurs, la gamme Raspberry Pi 3 n’a cessé d’évoluer et a connu plusieurs modifications plutôt bienvenues : le support du Wi-Fi et du Bluetooth, puis c’est le support du PoE (Power Over Ethernet) qui a fait son apparition avec le 3B+

Sorti en 2019, le Raspberry Pi 4 a été le modèle phare pendant plusieurs années. Des problèmes de disponibilité ont toutefois entâché cette fameuse carte. Il faut dire que la pandémie de COVID-19 est passée par là puis la pénurie mondiale de puces a impacté tout le secteur informatique et hig tech. Un peu plus tard, c’est le Raspberry Pi 5 qui a fait son apparition.

De son côté, la gamme Raspberry Pi Pico (Pico, Pico W, Pico H et Pico WH) à 4 $ s’est vendue à environ quatre millions d’unités. Ce chiffre n’inclut pas les ventes du SoC RP2040 qui ne coûte que 1$.