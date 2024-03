Nextorage lance un SSD PCIe 5.0 : le X-Series

Nextorage propose un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 5.0. Il porte le nom de X Series. C’est un SSD M.2. au format 2280 qui est animé par un contrôleur Phison E26 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Le nouveau SSD du fabricant offre la particularité d’être équipé d’un imposant dissipateur thermique qui permet de garder au frais le contrôleur et les puces de NAND Flash.

Le SSD X-Series de Nextorage existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

1 To : 11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPs)

: 11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPs) 2 To : 12.400 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture (1400K/1400K iOPs)

Couverts par une garantie de 5 ans, les SSD sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures. Ils offrent respectivement avec une endurance de 700 TBW (1 To) et de 1.400 TBW (2 To).