La fondation Raspberry Pi vient de dévoiler officiellement le très attendu Raspberry Pi 5 et apparemment le nouveau mini ordinateur s’annonce plus que prometteur

Après une période de pénurie qui a causé une grosse fluctuation des tarifs et qui fut liée entre autres à la pandémie de COVID-19, le Raspberry Pï 5 est enfin annoncé et la première bonne nouvelle c’est qu’il sera bien commercialisé en 2023 contrairement à ce qui avait pu circuler en début d’année et qu’on avait relayé dans cette actualité : « Il n’y aura pas de Raspberry Pi 5 en 2023, mais peut-être en 2024« .

Deuxième bonne nouvelle : le Raspberry Pi 5 se targue d’être deux à trois fois plus performant que le Raspberry Pi 4 qui était déjà lui même beaucoup plus véloce que le troisème modèle. Pour se faire, le Raspberry Pi 5 embarque un processeur ARM quad core Cortex A76 cadencé à 2,4 GHz et un GPU VideoCore VII cadencé à 800 MHz. Il dispose de 4 Go ou 8 Go de mémoire suivant les versions.

Comme d’habitude, le Raspberry Pi 5 offre une connectique assez complète puisqu’il propose : 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0 (5 Gbps), un port RJ45 Ethernet Gigabit (avec support PoE+) ainsi que deux ports HDMI capables d’afficher du 4K à la fréquence de 60 Hz et compatibles HDR.

Le Raspberry Pi 5 dispose toujours d’un lecteur de carte micro SD mais celui supporte désormais le mode SDR104 afin d’offrir des taux de transfert plus élevé. A noter qu’un (petit) bouton Power est désormais présent sur la carte afin d’allumer et éteindre facilement l’appareil. Le support du PCI Express 2.0 1x est également de la partie afin de connecter des appareils PCIe et NVMe.

Le Raspberry Pi 5 intgère un southbridge RP1 développé tout spécialement par la fondation. Son but : offrir de meilleures performances au niveau des entrées / sorties en passant par une seule et même puce au lieu de passer par plusieurs.

L’alimentation de la carte se fait (comme sur le Pi4) par un port USB C. A noter qu’on trouve aussi sur le Pi5 le support des réseaux sans fil, en l’occurence : du WIFI 5.0 (802.11ac) et du Bluetooth 5.0.

Voilà les caractéristiques complètes du Raspberry Pi 5 :

Processeur Arm Cortex-A76 quadricœur 64 bits Broadcom BCM2712 à 2,4 GHz, avec extensions de cryptographie, 512 Ko de cache L2 par cœur et 2 Mo de cache L3 partagé

GPU VideoCore VII, prenant en charge OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Double sortie d’affichage HDMI 4Kp60 avec prise en charge HDR

Décodeur HEVC 4Kp60

SDRAM LPDDR4X-4267 (SKU 4 Go et 8 Go disponibles au lancement)

Wi-Fi 802.11ac double bande

Bluetooth 5.0 / Bluetooth basse consommation (BLE)

Emplacement pour carte microSD, avec prise en charge du mode SDR104 haute vitesse

2 × ports USB 3.0, prenant en charge un fonctionnement simultané à 5 Gbit/s

2 × ports USB 2.0

Gigabit Ethernet, avec prise en charge PoE+ (nécessite un HAT PoE+ séparé)

2 × émetteurs-récepteurs de caméra/affichage MIPI à 4 voies

Interface PCIe 2.0 x1 pour périphériques rapides (nécessite un HAT M.2 séparé ou un autre adaptateur)

Alimentation CC 5 V/5 A via USB-C, avec prise en charge Power Delivery

Connecteur standard à 40 broches Raspberry Pi

Horloge en temps réel (RTC), alimentée par une batterie externe

Bouton d’alimentation

Le Raspberry Pi 5 sera commercialisé vers la fin du mois d’octobre au prix de 60$ en version 4 Go ou 80$ en version 8 Go. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Cette nouvelle carte n’a pas le même form factor que les modèles précédents. L’utilisation d’un boîtier adapté est par conséquent requis et ça tombe bien la fondation en propse un en option. Une alimentation est également disponible en complément ainsi qu’un refroidisement actif.