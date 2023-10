Il est possible d'overclocker le Raspberry Pï 5 à 3 GHz

Il est possible d’overclocker le Raspberry Pi 5 à 3 GHz (CPU) et 1,1 GHz (GPU)

Le Raspberry Pi 5 a été dévoilé il y a quelques jours par la fondation Raspberry. Depuis l’annonce officielle, nos confrères du site Tom’s Hardware ont d’ores et déjà pu se procurer un modèle de test. Et sans grande surprise, le Raspberry Pi 5 est vraiment plus performant que le Raspberry Pi 4.

Il faut dire que le Raspberry Pi 5 est équipé d’un processeur ARM quad core Cortex A76 cadencé à 2,4 GHz et qu’il embarque un GPU VideoCore VII cadencé à 800 MHz.

Afin de savoir s’il était possible d’overlocker facilement la bête et d’augmenter encore les performances, nos confrères ont modifié certains paramètres de la carte (via le fichier de configuration). Résultat des courses : ils ont pu faire tourner le processeur du Raspberry Pi 5 de façon stable à 3 GHz (au lieu de 2,4 GHz) et le GPU à 1,1 GHz (au lieu de 800 Hz).

Grâce à cet overclocking, ils ont pu mesurer sous Sysbench un gain de performances d’environ 25% par rapport à un Raspberry Pi 5 d’origine. En single thread, le score est passé de 2729 à 3423 tandis qu’en multi thread (4 coeurs) le score est passé de 10912 à 13681.

A noter que lors d’une séance de benchs avec 7-Zip ils ont également pu constater un joli gain de performances. Il était d’environ 20% cette fois. En effet, le score (en compression) est passé de 9543 à 10356 et en décompression le score est passé de 13231 à 16238. A titre de comparaison le Raspberry Pi 4 n’obtenait que 4287 (compression) et 7568 (décompression).

Comme vous pouvez le voir, les gains sont plutôt intéressants. La manipulation ne semble pas très compliquée. Et surtout un simple refroidissement actif officiel pour Raspberry Pi 5 (vendu en option) suffit pour obtenir de bons résultats.