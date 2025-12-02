Microsoft sort sa collection de pulls moches de Noël !

A l’approche des fêtes de fin d’année, Microsoft vient d’enrichir sa boutique en ligne de trois nouveaux pulls moches de Noël. Et pour être moches, ils sont vraiment moches…

Artifact Sweater

Le premier baptisé « Artifact Sweater » (pull Artefact en français) s’adresse principalement aux geeks nostalgiques qui ont connu les débuts de Windows sur PC. En effet, le pull affiche tous les logos et les icônes qui ont marqué l’histoire de Microsoft Windows. depuis ses débuts.

On trouve ainsi les icônes de Microsoft Paint, MS Dos, Clippy, Messenger, Internet Explorer, Windows, Imprimante, Corbeille, lecteur CD-ROM, etc… Le pull est en précommande et il coûte la bagatelle de 79,95 dollars sur le site de Microsoft, ce qui est tout de même assez cher pour un pull 100% acrylique.

Zune Holiday Sweater

Le deuxième pull porte le nom de « Zune Holiday Sweater » ‘(c’est à dire pull de Noël Zune en français). C’est un hommage aux baladeurs Microsoft Zune qui ont eu leur quart d’heure de gloire aux débuts des années 2000 avant d’être supplantés par les iPod d’Apple. Le logo Zune apparaît sur la face avant du pull et on peut également apercevoir sous le logo les butons « Retour » et « Lecture/Pause ». Le pull coûte, lui aussi, 79,95$.

Xbox Holiday Sweater

Le dernier pull de Noël proposé par Microsoft cette année porte le nom de « Xbox Holiday Sweater » (pull de Noël Xbox). Il est l’effigie de la mythique Xbox. Il arbore d’ailleurs le logo vintage de la Xbox. Le pull est destiné aux fans et aux gamers qui ont connu et apprécié la première console de jeux de Microsoft. A noter que le pull de Noël Xbox est en précommande au prix de 59,95$.

Si vous aimez les pulsl de Noël geek et originaux, je vous conseille le site Zavvi.com qui propose sur cette page de nombreux pulls de Noël à l’effigie de films cultes qui ont marqué notre enfance, comme par exemple Retour vers le Futur, LesDents de la Mer, E.T., Les Gremlins, Jurassic Park, Superman, Les Goonies, etc…