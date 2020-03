Microsoft dévoile les caractéristiques techniques complètes de sa prochaine console Xbox Series X

Microsoft a dévoilé officiellement de nombreuses informations concernant sa prochaine console de jeux vidéo : la Xbox Series X. Le fabricant annonce d’ailleurs que celle-ci offrira “puissance, vitesse et compatibilité”.

Et pour atteindre ces promesses, Microsoft n’a pas lésiné sur les moyens puisque sa prochaine console sera équipée d’un processeur AMD Zen 2 doté de 8 coeurs fonctionnant à 3,8 GHz (3,6 GHz sans SMT) et d’un GPU RDNA2 capable d’offrir 12 TFLOPS. L’ensemble sera épaulé par 16 Go de mémoire GDDR6.

Voilà les caractéristiques complètes de la machine :

D’après le fabricant, une telle configuration devrait permettre aux utilisateurs de jouer dans de bonnes conditions et avec de bonnes performances en 4K à 60 images par seconde voire même en 120 images par second parfois.

A noter que le stockage sera assuré sur la console par un SSD NVMe d’une capacité de 1 To. Disposant d’un look assez particulier, le SSD (conçu en partenariat avec Seagate) se présentera sous la forme d’une cartouche. Il sera d’ailleurs possible d’acquérir dans le commerce une seconde cartouche afin de doubler la capacité de la machine.

Et pour ceux qui ont vraiment besoin de stocker beaucoup de jeux, signalons que la Xbox Series X dispose de ports USB 3.2 sur lesquels il sera possible de brancher toutes sortes d’unité de stockage externe : des clés usb bien sûr mais aussi des disques durs externes. A noter aussi la présence sur la console d’un lecteur Blu-ray compatible 4K Ultra HD qui pourra servir aussi bien pour les jeux que pour visionner des films.

Bonne nouvelle, la Xbox Series X sera disponible dans le commerce à la fin de l’année. Elle sera rétro compatible avec les jeux Xbox 360 et Xbox One. Et elle sera livrée avec une nouvelle manette de jeux. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment mais il devrait se situer aux alentours de 500€/600€ environ.