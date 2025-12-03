Après les fabricants ADATA, Team Group et plus récemment Samsung, c’est maintenant au tour du constructeur APACER de surfer sur la vague « écolo » en proposant des produits de stockage éco responsables à base de produits recyclés.

APACER se veut plus vert et dévoile deux produits recyclés : une clé usb et un disque dur portable

Après les fabricants ADATA, Team Group et plus récemment Samsung, c’est maintenant au tour du constructeur APACER de surfer sur la vague « écolo » en proposant des produits de stockage éco responsables à base de produits recyclés.

C’est dans ce contexte qu’APACER vient de dévoiler deux nouveautés : la clé USB AH270 ECO et le disque dur portable AC236 ECO. Tous deux sont équipées de coques fabriquées à partir de matériaux plastiques post-consommation recyclés (PCR). Et histoire de marque le coup les deux produits sont de couleur vert.

Le PDG d’Apacer, CK Chang, a souligné que l’entreprise s’est activement engagée ces dernières années dans la conception de produits écologiques. « Au-delà de l’intégration de mesures durables dans la conception de nos produits, nous souhaitons inciter davantage de consommateurs à adopter une attitude écoresponsable grâce à des produits concrets et respectueux de l’environnement », a-t-il déclaré.

APACER AC236 ECO

Le disque dur AC236 ECO d’APACER mesure 128,5 x 79,4 x 10,8 mm et pèse seulement 139,5 grammes. Il offre la particularité d’être équipé d’un mode de gestion intelligent de l’énergie qui passe automatiquement en mode d’économie d’énergie après dix minutes d’inactivité, ce qui permet d’après le fabricant de réduire la consommation d’énergie tout en prolongeant la durée de vie du produit. Deux capacités sont annoncées : 1 To et 2 To.

APACER AH270 ECO

De son côté, la clé usb AH270 ECO mesure 58,1 x 17,1 x 12,2 mm et pèse 5,8 grammes. La clé dispose d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps. Elle est déclinée en deux versions : 64 Go et 128 Go.