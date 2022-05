Apacer propose un SSD M.2. performant pour les PC et la PS5

Chez le fabricant APACER un nouveau SSD est annoncé ! Celui-ci porte le nom de AS2280Q4U : c’est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Le SSD AS2280Q4U exploite de la mémoire NAND Flash 3D et un contrôleur dont l’origine n’est pas précisé. Trois variantes du SSD sont annoncées : 512 Go, 1 To et 2 To.

A noter que le SSD d’APACER répond aux exigences de Sony tant en terme de performances qu’au niveau des mensurations, par conséquent il pourra trouver sa place aussi bien dans un PC qu’au sein de la console Playstation 5 pour augmenter sa capacité de stockage initiale plutôt faible (667 Go).

Le SSSD AS2280Q4U offre des débits qui peuvent atteindre 7.400 Mo/s en lecture et 7.000 Mo/s en écriture et jusqu’à 1 million d’iOPS en lecture / écriture 4K.

Le constructeur annonce sur son site une garantie de cinq ans et un MTBF de 1,6 millions d’heures.