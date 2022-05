Team Group présente un nouveau SSD au format 2,5″ : le Vulcan Z

Alors que pas mal de fabricants se tournent vers les SSD M.2. NVMe PCIe 3.0 ou PCIe 4.0, le fabricant Team Group continue d’annonce de nouveaux SSD au format 2,5 pouces. Son dernier bébé porte le nom de T-Force Vulcan Z : c’est un SSD au format 2,5″ qui dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s.

Mis à part ça, on sait que le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Par contre on ne connaît pas le type de contrôleur utilisé dans ce nouveau SSD.

Le Vulcan Z semble être un SSD d’entrée de gamme. Il existe en quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To. Ses taux de transferts atteignent au mieux 550 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture, ce qui est généra

A noter que les SSD Vulcan Z de 240 Go (29$), 480 Go (46$) et 1 To (82$) seront commercialisés dès la mi mai. Par contre il faudra patienter jusqu’au troisième trimestre 2022 pour se procurer la version 2 To.