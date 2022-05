Epic Games offre le jeu de stratégie Terraforming Mars

Le jeu Terraforming Mars est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie plutôt sympa. Vous pouvez le télécharger gratuitement jusqu’au jeudi 12 mai sur cette page de l’Epic Games Store.

Synopsys :

Dans Terraforming Mars, vous dirigez une corporation qui présente des caractéristiques particulières. Jouez des cartes Projet, renforcez la production, placez vos villes et vos espaces verts sur la carte, et disputez des récompenses et des objectifs !

Il est temps de dompter la Planète Rouge ! Des sociétés rivalisent d’ingéniosité pour transformer Mars en une planète habitable : chacune dépense de nombreuses ressources et utilise des technologies innovantes pour faire grimper la température, créer une atmosphère respirable et rendre les océans liquides. À mesure que la terraformation progresse, de plus en plus de personnes viendront s’installer sur la Planète Rouge depuis la Terre.