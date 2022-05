Trois disques durs portables à l’effigie de Star Wars

Seagate dévoile trois nouveaux disques durs externes qui plairont aux fans de Star Wars. En effet, les disques sont à l’image de Boba Fett, Grogu et The Mandalorian.

Seagate dévoile trois nouveaux disques durs externes qui plairont aux fans de Star Wars. En effet, les disques sont à l’image de Boba Fett, Grogu et The Mandalorian.

Les disques durs sont desmodèles Seagate FireCuda en édition spéciale. Pour l’occasion, ils arborent un design original et ils sont à à l’effigie de trois personnages mythiques de la franchise StarWars : le chasseur de primes Boba Fett, Grogu et son apparence joviale ainsi que le Mandalorien et son esprit combatif.

Chaque disque dur est doté d’un éclairage RGB personnalisable. Par défaut, l’éclairage proposé correspond aux personnages figurant sur le boîtier : rouge pour Boba Fett, bleu électrique pour Grogu et bleu vif pour The Mandalorian.

A noter que chaque appareil offre une capacité de stockage de 2 To et est équipé d’un port USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

Au niveau tarifaire, le prix semble assez élevé puisque chaque disque dur coûte 135€ sur le site du fabricant.