French Days : le SSD M.2. PCIe 4.0 WD Black SN750 SE de 500 Go à seulement 49,99€ sur CDiscount

Lancé il y a moins d’un an, le SSD WD Black SN750 SE d’une capacité de 500 Go voit son prix tomber à moins de 50€ à l’occasion des French Days. Le SSD est en effet disponible à seulement 49,99€ sur CDiscount.

Pour rappel, le SN750 SE est un SSD M.2. NVMe (2280) qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x rapide et qui embarque un contrôleur Phison E19T et de la mémoire NAND Flash 3D TLC BiCS.

La version 500 Go revendique des débits de 3.600 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture (360K/380K iOPS). Son endurance est de 300 To par an.

