La version 100.0 du navigateur Firefox est disponible !

Le navigaeur de Mozilla franchit avec un nouveau cap cette semaine et le voilà désormais disponible en version 100.0. Pour l’occasion, la fondation a publié une petite note sur son site web pour se féliciter de l’arrivée de Firefox 100.0 :

Bonjour, nous sommes ravis de publier la 100e version de Firefox !

Merci à tous ceux qui nous ont amenés ici : à tous les employés passés et présents qui ont joué un rôle dans la livraison de Firefox, merci pour votre courage et votre travail acharné. À tous les contributeurs qui ont défendu l’open source, merci d’avoir transformé un navigateur en mouvement !

Enfin, merci à tous les utilisateurs de Firefox, merci avant tout. Nous n’en sommes pas arrivés là, 17 ans et 100 versions plus tard, sans votre soutien. Votre choix d’utiliser Firefox contribue directement à un meilleur Web, en le gardant ouvert et accessible à tous. C’est avec un profond sentiment de gratitude et d’appréciation que nous continuerons à nous battre pour cette ressource publique mondiale, en faisant passer les gens avant les profits.