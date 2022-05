French Days : les Seagate Barracuda à petits prix !

Durant les French Days, les disques durs Seagate Barrucada sont disponibles à très bon prix sur CDiscount. La boutique en ligne brade en effet les modèles de 2 et 4 To à respectivement 39,99€ et 89,99€,

Durant les French Days, les disques durs Seagate Barrucada sont disponibles à très bon prix sur CDiscount. La boutique en ligne brade en effet les modèles de 2 et 4 To à respectivement 39,99€ et 89,99€, ce qui permet d’équiper son PC à moindre frais.

Seagate Barracuda 2 To (ST2000DM008)

Le Seagate Barracuda de 2 To est proposé à 39,99€ sur CDiscount. Ce modèle de 3,5 pouces dispose également d’une interface SATA III à 6 Gb/s. Il tourne à 7.200 tours par minute et embarque 256 Mo de mémoire cache. Au niveau des débits, il est question de 210 Mo/s.

Seagate Barracuda 4 To (ST4000DM004)

Le Seagate Barracuda d’une capacité 4 To est disponible à 89,99€ sur CDiscount. Le HDD exploite une interface SATA III et embarque 256 Mo de cache. Le disque fonctionne à la vitesse de 5.400 tours par minute et les débits atteignent 190 Mo/s

Toutes les offres des French Days sur Bhmag