PD20 Eco Mini : un SSD écolo mais moins performant...

Team Group annonce aujourd’hui la sortie du PD20 Eco Mini. C’est un SSD portable qui est ni plus ni moins une version plus écologique et plus éco-responsable du PD20 Mini dévoilé le mois dernier.

Avec cette nouvelle déclinaison du SSD, le constructeur semble s’intéresser à l’environnement. En effet, le nouveau SSD PD20 Eco Mini utilise moins de plastique aussi bien en ce qui concerne sa fabrication que son emballage.

Team Group indique :

« Le PD20 ECO est fabriqué à partir de 75% de plastique PCR et d’un emballage recyclable FSC, ce qui permet d’économiser environ 42.200 bouteilles en plastique pour 100 000 unités produites. Cette conception respectueuse de l’environnement ne compromet pas la durabilité tout en réduisant efficacement les émissions de carbone et en minimisant l’impact environnemental. »

Par contre attention car si le PD20 Eco Mini semble intéressant sur le papier. Ses prestations n’ont pas grand chose à voir avec le PD20 Mini « classique ».

Et pour cause : le PD20 Mini profite d’une interface USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) et il offre par conséquent des taux de transferts de 2.000 Mo/s grâce à cette connectique. De son côté, le nouveau PD20 Eco Mini se contente d’un port USB C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) et se trouve donc bridé à 1.000 Mo/s.

Par conséquent, même si les deux SSD semblent assez proches aussi bien physiquement qu’au niveau de leur nom. Ce sont bien deux modèles différents : l’un se dit ECO (pour écologie ou économie ?) alors que l’autre est deux fois plus performant.

A noter que dans les deux cas, les SSD existent avec une capacité de stockage de 1, 2 et 4 To.