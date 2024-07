Un SSD portable signé Team Group : le PD20 Mini

Le PD20 Mini est le dernier SSD portable dévoilé par le fabricant Team Group. C’est un SSD de petite taille qui mesure 75 x 34 x 15,2 mm pour un poids de 22 grammes seulement.

Le SSD est équipé d’un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2x2 qui supporte une bande passante (théorique) de 20 Gps. Dans les faits, le fabricant indique que l’appareil offre des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture. Par contre, il ne précise pas ce qu’il en est au niveau de l’écriture.

Le PD20 Mini est décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To.

A noter qu’il est certifié IP54 ce qui signifie qu’il peut résister à la poussière et à l’eau de façon modérée. Le SSD peut supporter des projections d’eau dans toutes les directions par contre il ne peut pas être immergé.

Le PD20 Mini est annoncé avec une garantie de cinq années. Son tarif n’a pas été dévoilé pour l’instant.