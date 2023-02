Le Samsung T7 Shield grossit et atteint 4 To de stockage

Le Samsung T7 Shield est un SSD portable qui a été dévoilé l’an dernier par le constructeur Samsung. Pour rappel, ce SSD offre la particularité d’être équipé d’une coque renforcée qui lui permet de résister aux chutes (jusqu’à 3 mètres), aux chocs, à l’eau (il est certifié IP65) et à la poussière. Bef.. un produit qui s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent trimballer leurs données partout avec eux, y compris dans les pires situations. Les aventuriers, les randonnées, les photographes en extérieur, etc.. apprécieront.

Si on reparle du Samsung T7 Shield aujourd’hui c’est parce qu’une nouvelle déclinaison du disque est annoncée par le fabricant. Désormais, en plus des deux capacités déjà disponibles (1 et 2 To) il faudra également sur une version 4 To qui servira à rassasier les utilisateurs les plus gourmands.

En terme de tarifs, il faut savoir que le Samsung T7 Shield est un SSD qui paraît assez onéreux. Les versions 1 To, 2 To et 4 To coûtent respectivement 124,47€, 199€ et 497,99€ sur Amazon.fr.

Un prix élevé qui s’explique non seulement par le fait que le T7 Shield est un SSD résistant à la plupart des aléas de la vie mais aussi par le fait qu’il est relativement performant. En effet, son port USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s lui permet d’offrir des débits de 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s én écriture.