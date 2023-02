Le fabricant Western Digital vient de présenter un nouveau disque dur qui porte le nom de Ultrastar DC HS760. Ce modèle offre une capacité de stockage de 20 To.

Western Digital lance le HS760 : un disque dur de 20 To qui nous dit quelque chose…

Le fabricant Western Digital vient de présenter un nouveau disque dur qui porte le nom de Ultrastar DC HS760. Comme l’Ultrastar DC HC560 que l’on a testé l’an dernier sur Bhmag, ce modèle offre une capacité de stockage de 20 To et il s’adresse en priorité aux entreprises et aux datacenters.

Le HS760 se démarqe toutefois du HC560 par le fait qu’il dispose de deux bras actionneurs (Dual Actuator) afin d’accéder plus rapidement aux données et offrir des débits plus élevés. La technologie employée semble d’ailleurs assez similaire à celle développée par Seagate sur ses disques durs Mach.2 EXOS 2X14 et Mach.2 EXOS 2X18.

Le disque dur WD Ultrastar DC HS760 est un disque au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus classique. Par contre, étant donné qu’il s’adresse aux datacenters il n’est pas équipé d’une interface SATA III mais d’une interface SAS à 12 Gb/s.

Le disque dur exploite les technologies HelioSeal et OptiNAND du constructeur dont on parlait en détails dans notre test. En outre, il supporte la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Le HS760 se compose de 9 plateaux de 2,2 To chacun qui tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute.

Comme on peut le voir, le HS760 semble être le grande frère ou du moins une version améliorée du HC560. Il reprend la plupart des caractéristiques techniques du HC560 mais grâce à son double actionneur on devrait avoir droit à des débits nettement améliorés.

Le fabricant n’est pas très loquace à ce sujet et ne fournit aucun chiffre. Mais partant du postulat que le HS760 est annoncé par Western Digital comme étant deux fois plus performant que le HC560 on peut s’amuser à extrapoler les possibles performances du HS760 grâce à nos propres benchs du HC560

Partant du principe que lors de nos tests, le HC560 offrait des débits séquentiels de 271,27 Mo/s en lecture et des débits séquentiels de 270,78 Mo/s en écriture, on peut espérer avoir des taux de transferts de 542,54 Mo/s en lecture et 541,56 Mo/s en écriture avec le nouveau venu.

Débits en lecture Débits en écriture WD HC560 271,27 Mo/s 270,78 Mo/s WD HS760 542,54 Mo/s (estimation) 541,56 Mo/s (estimation)

Avec des taux de transferts aussi élevés, le WD HC760 offirait des performances en lecture/écriture aussi bonnes que les SSD SATA.

Notons enfin que le disque dur WD Ultrastar DC HS760 est annoncé avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 2,5 millions d’heures. Pour le moment, le tarif de ce petit bolide n’est pas connu mais on ne tardera pas à mettre à jour cette actualité dès qu’on aura un peu plus d’infos à ce sujet.