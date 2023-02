Bon Plan : l’excellent SSD Samsung 980 Pro de 2 To est à seulement 206,98€ sur Amazon.fr

A l’occasion d’une chouette promo organisée par Amazon, le SSD M.2. NVMe Samsung 980 Pro voit son prix dégringoler à seulement 206,98€. C’est un excellent prix pour ce SSD M.2. PCIe 4.0 qui offre l’avantage très rapide et d’être compatible avec la PS5.

Pour rappel, le Samsung 980 Pro est un SSD véloce. Il est doté d’une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe, d’une mémoire NAND Flash 3D TLC performante et d’un contrôleur Samsung Elpis.

Du côté des débits, le fabricant revendique des taux de transferts pouvant atteindre 7.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture, le tout avec 1000K/1000K iOPS en lecture / écriture 4K.

A noter que cette version du Samsung 980 Pro est dotée d’un dissipateur thermique. Comme on l’a vu dans cette news cette édition offre également la particularité d’être compatible avec la console Playstation 5 de Sony. Vous pouvez donc installer le SSD dans le PS5 pour augmenter sa capacité de stockage ainsi stocker plus de jeux.

Grâce à la promo d’Amazon, le prix du SSD Samsung 980 Pro de 2 To tombe à seulement 206,98€

Samsung 980 Pro 2 To à 206,98€ sur Amazon.fr

Et si jamais une capacité moindre de 1 To vous suffit, sachez que vous avez aussi la version 1 To disponible à 129,99€ sur Amazon.fr