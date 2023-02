Bon Plan : les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont à prix rikiki

Comme vous le savez, régulièrement Amazon propose des promos sur ses clés hdmi Fire TV Stick. Et si je vous en parle à nouveau aujourd’hui c’est bien sûr parce que la firme de Jeff Bezos a remis à ça… et casse à nouveau le prix de ses sticks.

Pour rappel, ces accessoires très pratiques permettent d’accéder à divers services de streaming sur son téléviseur comme par exemple Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc..

Aujourd’hui, c’est toute la gamme de sticks qui est en promotion. Sont donc concernés : les Fire TV Stick Lite, les Fire TV Stick, les Fire TV Stick 4K et les Fire TV Stick 4K Max.

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, chaque déclinaison offre des fonctionnalités et des caractéristiques techniques différentes afin de répondre au budget et aux besoins de chacun :