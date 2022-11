Un disque dur de 18 To qui grimpe à 554 Mo/s chez Seagate

Après le Mach.2 EXOS 2X14 lancé l’année dernière, le fabricant Seagate revient sur les devants de la scène avec le Mach.2 EXOS 2X18. Cette nouvelle itération du disque dur de Seagate offre désormais un espace de stockage de 18 To (contre 14 To pour le modèle précédent). Cette augmentation généreuse va permettre de stocker encore plus de données, ce qui devrait plaire aux entreprises et aux data centers, tous deux très friands de tels espaces de stockage.

Pour rappel, les disques durs de cette gamme sont des modèles assez particuliers. En effet, grâce à la technologie MACH2 ils exploitent en simultané deux actionneurs ce qui permet littéralement de doubler les débits du disque. On s’approche alors des taux de transferts que peuvent offrir les SSD SATA. Seagate annonce ainsi un débit de 554 Mo/s en lecture et de 528 Mo/s en écriture tandis que le nombre d’opérations par seconde atteint 304 IOPS en lecture et 560 iOPS en écriture.

Pour le reste de ses caractéristiques techniques, le Mach.2 EXOS 2X18 offre quelque chose d’assez classique pour un disque dur : un format 3,5 pouces, une interface SATA III (ou SAS à 12 Gb/s), 256 Mo de mémoire cache, des plateaux qui tournent à 7200 tours par minute, un temps d’accès de 4,16 ms, etc..

Garanti 5 ans, le Mach.2 EXOS 2X18 est annoncé avec un MTBF de 2,5 millions d’heures. Pour l’instant son prix n’a pas été communiqué. A noter qu’une version 16 To est également annoncé. Les caractéristiques complètes du disque dur sont accessibles dans ce fichier PDF.