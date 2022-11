T-Create Classic PCie 4.0 DL : un nouveau SSD signé Team Group

Un nouveau SSD est annoncé en provenance de chez Team Group. L’engin porte le doux nom de T-Create Classic PCie 4.0 DL. Derrière ce nom édulcoré et à rallonge se cache un SSD au format M.2. NVMe plutôt classique.

Sur le plan technique, le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et une interface PCI Express 4.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.4. A noter la présence d’un dissipateur thermique très mince sur le SSD. C’est un dissipateur en graphène comme on a déjà pu en croiser sur d’autres modèles.

Deux capacités de stockage sont annoncées : 1 To et 2 To. Couvert par une garantie de 5 ans, le SSD est annnoncé avec un MTBF de 1,5 millions et une endurance de 600 To pour le modèle 1 To et de 1.200 To pour le modèle 2 To.

Du côté des taux de transferts le constructeur annonce les chiffres suivants :

T-Create Classic PCie 4.0 DL 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (525K/55K)

5.000 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (525K/55K) T-Create Classic PCie 4.0 DL 2 To : 4.800 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (525K/55K)

Les SSD de 1 et 2 To seront disponibles en magasin le mois prochain. Ils coûteront respectivement 106 et 206$.