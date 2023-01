Un premier SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 arrive bientôt chez Crucial

Le fabricant Crucial s’apprête à étoffer sa famille de SSD avec une série de de SSD au format M.2. NVMe. Ces nouveaux modèles seront équipés d’une interface PCI Express 5.0 4x ce qui sera une première chez Crucial qui ne proposait pas encore de SSD PCIe 5.0 pour l’instant.

Le nom des nouveaux SSD de Crucial n’est pas encore connu (p6 ? p7 ?). On sait par contre qu’ils seront équipés d’un contrôleur Phison E26 et qu’ils embarqeront de la mémoire NAND Flash 3D à 232 couches qui a été développée par Micron (la maison mère de Crucial) et dont on avait déjà parlé en détails dans cette news.

Les SSD PCIe 5.0 seront la future référence en matière de stockage de données, pour les gamers, les créateurs et les professionnels à la recherche de performances de pointe souhaitant faire partie de la révolution nouvelle génération en matière de gaming et de création de contenu. En juillet 2022, Micron a expédié la première NAND 3D à 232 couches au monde, offrant une vitesse d’entrée/sortie de données (E/S) inégalée de 2,4 Go/s par seconde, soit environ 50 % plus rapide que la meilleure NAND alternative. Chaque couche est également plus dense, de sorte qu’un stockage de données de plus grande capacité peut être créé pour un espace physique plus petit. Ensemble, le nombre, la densité, la taille et l’efficacité énergétique de ces couches ont fait de la mémoire Micron à 232 couches le choix idéal pour les charges de travail centrées sur les données, notamment l’intelligence artificielle, les bases de données non structurées, les analyses en temps réel et le cloud computing. Cette même technologie permettra de donner vie au premier SSD Gen5 de Crucial.

Les SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 de Crucial seront annoncés durant le 1er trimestre 2023. Ils seront commercialisés en trois déclinaisons : 1 To, 2 To et 4 To. On aura l’occasion d’en reparler très prochainement…