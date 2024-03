Western Digital SN5000S : un SSD M.2. NVMe pour les OEM

Western Digital propose un nouveau SSD M.2. à destination des OEM : le SN5000S. C’est un SSD M.2. NVMe plutôt d’entrée de gamme qui vise à prendre place dans les PC portables et les PC de bureau des fabricants de PC. Il est d’ailleurs décliné en deux formats : 2280 et 2230

Dans les deux cas, le SN5000S dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash BICS6 de type QLC. Les deux variantes existent avec des capacités de stockage de 512 Go, 1 To et 2 To.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

WD SN5000S 512 Go : 6.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (500K/850K)

6.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (500K/850K) WD SN5000S 1 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.400 Mo/s en écriture (750K/900K)

6.000 Mo/s en lecture, 5.400 Mo/s en écriture (750K/900K) WD SN5000S 2 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.600 Mo/s en écriture (750K/90K)

Couverts par une garantie de cinq ans, les SN5000S de 512 Go, 1 To et 2 To sont annoncés avec un MTTF de 1,75 millions d’heures et une endurance de 150 TBW, 300 TBW et 600 TBW.