Vente flash : HP VICTUS 16-r0024nf à 899,99€ sur CDiscount

Un poil plus cher que le modèle précédent, le HP VICTUS 16-r0024nf se différencie par la présence d’un processeur plus puissant, d’une carte graphique plus performante et d’un écran plus grand. Petit plus qui fait toujours plaisir : une souris gaming est offerte avec la machine.

De son côté, le HP VICTUS 16-r0024nf est équipé d’un processeur (12 coeurs) Intel Core i5-13500H (13ème génération) qui tourne à 4,7 GHz secondé par 16 Go de RAM DDR5 à 5.200 MHz. La machine dispose d’un SSD M.2. de 512 Go de stockage.

HP a confié l’affichage de sa machine à un écran 16,1″ Full HD à dalle IPS qui supporte un taux de rafraîchissment de 144 Hz. La carte graphique est une GeForce RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6.

Le PC est fourni d’origine avec FreeDOS. Libre à vous de garder ce système d’exploitation ou d’installer celui de votre choix. Vous trouverez sûrement votre bonheure chez notre partenaire Godeal24 qui propose des licences Windows 10/11 pour quelques euros.

Le HP VICTUS 16-r0024nf est dispo à 899,99€ sur CDiscount