Vente flash : P VICTUS 15-fb0217nf à 699,99€ sur CDiscount

Le HP VICTUS 15-fb0217nf est un PC portable gaming qui est animé par un processeur octo-core AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 4,4 GHz. Il dispose de 16 Go de RAM DDR4 à 3.200 MHz. Le stockage est assuré par un SSD M.2. NVMe PCIe 3.0 de 512 Go. C’est un écran 15″ Full HD (1920 x 1080 pixels) à dalle IPS et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 qui s’occupent de la partie affichage. Une webcam est aussi présente. Le PC supporte le Bluetooth 5.3 et le WIFI 6.

En terme de connectique, la machine dispose d’un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, 1 prise jack casque/micro et un port Etherne RJ45.

A noter que la machine est livrée sans système d’exploitation. Libre à vous d’installer l’OS de votre choix (Windows, Linux ou autres..) sachant que des licences de Windows 10/Windows 11 coûte seulement une poignée d’euros sur les sites spécialisés tels que notre partenaire Godeal24.

Le HP VICTUS 15-fb0217nf est dispo à 699,99€ sur CDiscount