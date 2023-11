Pour la Black Friday Week, la Shield TV Pro bradée à 184€

La Black Friday Week se poursuit encore et encore… et on peut dégoter en ce moment de nombreuses promotions intéressantes sur le net. Je vous ai déja publié plusieurs bons plans ce week-end qui vont dans ce sens. N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil sur cette page pour voir (ou revoir) les produits que je vous ai déniché.

En effet, le boîtier Shield TV Pro de NVIDIA est bradé à seulement 184€ sur Amazon.fr à l’occasion d’une promotion organisée par Amazon. C’est une bonne affaire sachant que la Shield Pro coûte habituellement 219€ sur le net.

Pour rappel, ce boîtier TV conçu par NVIDIA offre l’avantage d’être plus puissant que les autres box du marché (comme la Xioami box S par exemple et plein d’autres..) et surtout elle bénéficie régulièrement de mises à jour logicielles de la part du constructeur, ce qui fait que certes elle est plus chère que la concurrence mais elle offre un excellent rapport qualité / performances / prix.

Le modèle actuel est sorti en 2019 mais NVIDIA propose régulièrement des mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et enrichir ses possibilités.

La Shield TV Pro permet de visionner sur son téléviseur de nombreux formats de fichiers. Les fichiers multimédia peuvent être stockés au choix : sur clé usb, sur disque dur ou même sur un NAS. La Shield TV Pro tourne sous AndroidTV 11. Ce système d’exploitation permet d’installer facilement des applications de toutes sortes (des apps, des jeux, etc..) mais aussi des services de streaming comme par exemple Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..

