Black Friday : LDLC offre 5% de remise sur tout le site…

A l’occasion du Black Friday, la boutique en ligne LDLC.com offre 5% de remise sur l’ensemble de son site. Tous les produits vendus sur LDLC sont éligibles (voir conditions ci-dessous).

5% de remise sur tout le site LDLC avec le code BLACK

Mais en plus de ça, LDLC propose aussi le code FRIDAY qui permet d’obtenir de 10% à 30% de réduction sur certaines marques (Corsair, Samsung, Asus, BeQuiet, MSI, Fox Spirit, Inovu, Textorm, etc..) et certaines catégories de produits. L’offre est détaillée sur cette page.

Conditions d’utilisation : Offres non cumulables, valables le 24/11/2023 sur les produits vendus et expédiés par LDLC dans la limite des stocks disponibles, et valables en magasin à la présentation de cette promotion. Réductions sur toutes les marques et/ou catégories éligibles, applicables avec le code « FRIDAY » hors prix barrés. Réductions sur tout le reste du site avec le code “BLACK”, hors prix barré. Un produit éligible à l’offre « Jusqu’à -25% sur une sélection de produits de marques partenaires » avec le code FRIDAY ne pourra pas bénéficier en plus de l’offre « -5% sur le reste du site » avec le code BLACK. Offres limitées à une utilisation par personne et à 400€ TTC de réduction maximum, non valables sur les les Geforce RTX Founder Edition, 4060, 4060 Ti, 4070, 4080 et 4090, les consoles de jeu, les services et non valables pour les professionnels.

