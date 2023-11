Pour préparer du mieux possible le Black Friday qui aura lieu demain, le site Aliexpress propose plusieurs codes promos qui permettront de réduire considérablement le montant de vos achats. Une bonne nouvelle puisqu’on trouve vraiment de tout sur le célèbre site chinois, que ce soit du matériel high tech, des tablettes, des smartphones, des composants, etc.. mais aussi des produits divers et variés (vêtements, gadgets, etc..)

Afin de vous aider à faire vos achats, l’enseigne propose ces codes promos :

6€ de remise dès 45€ d’achats avec le code FR06

10€ de remise dès 80€ d’achats avec les codes FR10 ou AEFR10



ou 20€ de remise dès 150€ d’achats avec les codes FR20 ou AEFR20



ou 50€ de remise dès 300€ d’achats avec les codes FR50 ou AEFR50



ou 80€ de remise dès 450€ d’achats avec le code FR80 ou AEFR80



ainsi que des réductions en fonction du montant de vos achats :

4€ de remise dès 20€ d’achats

8€ de remise dès 40€ d’achats

12€ de remise dès 60€ d’achats

16€ de remise dès 80€ d’achats

Les différents codes sont valables sur Aliexpress jusquu’au samedi 30 novembre à 9 heures. Mais attention les codes sont limités à un certain nombre d’utilisations, généralement ils expirent bien avant leur date de validiiré vu la forte demande.

