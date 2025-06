Direction l’Epic Games Store pour télécharger gratuitement un nouveau jeu offert pendant quelques jours. Cette semaine, c’est le titre Two Point Hospital qui est proposé par Epic Games. Vous pouvez le télécharger gratis sur cette page jusqu’au jeudi 19 juin 2025.

Synopsis

Concevez de splendides hôpitaux, soignez d’étranges maladies et gérez des employés difficiles tandis que vous étendez votre organisation naissante dans tout le Two Point County. Bâtissez un hôpital en partant de rien et concevez le plus beau (ou fonctionnel) des centres de soin de Two Point County.

Optimisez votre hôpital pour améliorer la vitesse de traitement des patients (et donc des entrées d’argent). Arrangez les couloirs, les pièces et les salles d’attente comme vous le souhaitez. Étendez votre hôpital à de nombreux bâtiments pour pouvoir traiter le plus de patients possible.