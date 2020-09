Synology ajoute une version 3,84 To à sa gamme de SSD SAT5200

Depuis le mois de juin, le fabricant Synology commercialise des SSD sous sa propre marque Synology. Trois familles sont proposées : les SSD SAT5200 au format 2,5″ SATA, les SNV4300 au format M.2.2280 et les SNV3500 au format M.2. 22100.

Aujourd’hui, le constructeur annonce que sa gamme SAT5200 va s’enrichir d’une nouvelle capacité de stockage. Ainsi, en plus des versions 480 Go, 960 Go et 1,920 Go, il faudra également compter avec un modèle offrant une capacité 3,84 To.

Cette capacité plus importante permettra de stocker une plus grosse quantité de données. Par contre, les taux de transferts n’ont pas bougé d’un iota par rapport aux modèles précédents. En effet, il est question d’un débit de 530 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture sur la version 3,84 To et c’était déjà la même chose sur les autres variantes. La lecture aléatoire atteint 98.000 iOPS tendis que l’écriture aléatoire atteint 58.000 iOPS.

Le SSD Synology SAT5200 de 3,84 To est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une endurance de 9162 To écrits. Le constructeur annonce une garantie de cinq ans.

Le SAT5200 de 3,84 To est référencé au tarif de 1144,96€ sur LDLC. A titre de comparaison, les modèles de 480 Go, 960 Go et 1,92 To sont disponibles à respectivement 191,45€, 348,95€, 624,95€.