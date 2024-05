Le fabricant Western Digital annonce que plusieurs de ses disques durs portables de 2,5 pouces sont désormais disponibles avec une capacité de stockage de 6 To (au lieu de 5 To maximum jusqu’à présent).

Sont concernés par cette annonce : les disques durs portables WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive et SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD.

Le constructeur indique dans son communiqué de presse qu’il s’agit de « la capacité de stockage la plus élevée au monde dans un disque dur portable de 2,5 pouces. »

« L’élargissement de notre gamme avec le premier disque dur portable 2,5″ de 6 To au monde est une incroyable réussite technologique qui nous permet de continuer à repousser les limites du possible », déclare Nitin Kachhwaha, Director Product Management chez Western Digital. « Proposer jusqu’à 6 To* dans un format aussi compact et à un prix aussi accessible offre à tous – étudiants, joueurs, vidéastes professionnels, etc. – une plus grande flexibilité pour créer et conserver encore plus de contenu essentiel sur un seul disque portable. »

Le WD My Passport Ultra de 6 To est vendu 218,99€, le WD My Passport Ultra 6 To vaut 223,99€, le WD My Passport 6 To coûte 200,99€ et le WD My Passport pour Mac 6 To se négocie à 204,99€.

De son côté, le WD_BLACK P10 Game Drive de 6 To est vendu au prix de 210,99€ tandis que le SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD de 6 To est facturé 267,99€.