French Days Microsoft Office 2021 et Windows 11 à 10 balles

Microsoft Office est une suite d’outils éprouvée et généralement appréciée pour gérer les communications telles que les e-mails, créer du contenu comme des documents écrits, des feuilles de calcul et mener à bien des projets.

Pour ceux qui souhaitent faire des économies sur une version fiable de cette suite d’applications logicielles, pensez à cette offre à durée limitée chez Godeal24 pendant les French Days 2024. La suite Microsoft Office Professional 2021 est bradée à seulement 27,25€ chez Godeal24 (au lieu de 579€ sur le site de Microsoft).

L’achat de cette licence à vie donne accès à des applications populaires telles que Word pour le traitement de texte avancé et Excel pour la gestion détaillée des données. Il permet aux utilisateurs de concevoir des présentations PowerPoint attrayantes, de gérer des feuilles de calcul Excel et de coordonner facilement les e-mails et les plannings à l’aide d’Outlook.

MS Office Professional 2019 est également au prix le plus bas de cette année – seulement 19,99€ pour une utilisation à vie, ce qui est idéal pour ceux qui ont un petit budget. Configurez votre ordinateur avec une version éprouvée de Microsoft Office.

Microsoft Office avec 90% de remise sur le prix de vente officiel



Si vous constatez que les performances de votre machine sont à la traîne ou si vous devez configurer un appareil reconditionné, envisagez d’investir dans un système d’exploitation puissant. Le système d’exploitation le mieux noté pour n’importe quel PC est Windows 11 Professionnel, l’édition la plus populaire de Microsoft, qui offre des fonctionnalités de sécurité innovantes, des outils de productivité et bien plus encore. Désormais, l’accès à vie n’est que de 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 259€ sur le site de Microsoft) pendant les French Days 2024. Windows 11 Pro est également doté de mises à jour récentes et de nouveaux outils comme Microsoft Copilot, qui est un assistant piloté par l’IA qui peut vous aider à ajuster les paramètres. sur votre ordinateur, résumez des documents et bien plus encore.

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows dès 10€

Des bundles économiques avec 62% de remise grâce au code GG62

Des licences en quantité à petits prix !

Jusqu’à 50% sur d’autres Windows et Office avec le code GG50

D’autres outils PC à prix canon !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft bradées à prix cassés et aux logiciels de sécurité et d’autres outils informatiques cédés à prix rikiki.

Vous pouvez acquérir le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable. Vos achats se font sans tracas grâce à la livraison numérique de Godeal24 qui envoie votre logiciel directement par mail quelques secondes après l’achat.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats. Pour toutes demandes vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com