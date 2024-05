Pendant une semaine, le jeu Dragon Age : Inquisition (édition jeu de l’année) est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement jusqu’au 23 mai 2024 en vous rendant sur cette page.

Synopsis :

Vous êtes un Inquisiteur et votre mission est de sauver le monde. Votre chemin sera pavé de décisions difficiles. Thédas est une terre de conflits. Les factions s’affrontent constamment et une invasion démoniaque menace le monde. Et vous ? Vous et votre bande de champions êtes leur dernière chance de survie. Vous devrez les diriger… ou tomber au combat.